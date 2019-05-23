Замминистра финансов Великобритании стал новым лидером палаты общин

Новый лидер палаты общин назначен в Великобритании после отставки Андреа Лидсом. Им стал заместитель министра финансов королевства Мэл Страйд, сообщает телеканал Sky News.

Ранее стало известно, что Лидсом покидает пост из-за разногласий с британским премьер-министром Терезой Мэй по Brexit.

Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Джереми Хант в четверг заявил, что Мэй останется на своем посту к моменту визита в Лондон президента США Дональда Трампа. Накануне газета Times сообщила, ссылаясь на источники в правительстве, что Мэй объявит об отставке 24 мая из-за непринятия кабмином ее точки зрения на Brexit.

Визит Трампа по приглашению королевы Елизаветы II назначен на 3-5 июня.