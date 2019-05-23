Беглов оценил работу артиллерийской установки А-192М на заводе «Арсенал»

Рабочие завода «Арсенал» показали врио губернатора Петербурга Александру Беглову возможности орудийной артиллерийской установки А-192М. Об этом 23 мая сообщают «Невские новости».

Как сообщает издание, в четверг Беглов приехал на завод «Арсенал». Там он пообщался с коллективом и увидел работу 130-мм одноорудийной артиллерийской установки А-192М.

Вооружение используется на фрегатах. Установка может совершать 30 выстрелов в минуту, а дальность ее поражения составляет более 20 километров.

В конце Беглов поговорил с рабочими завода и поздравил их с Днем города.

«Арсенал» — ведущее отечественное оборонно-промышленное предприятие.

Напомним, ранее сообщалось, что Общественная палата Санкт-Петербурга обратилась к Беглову с просьбой участвовать в губернаторских выборах.