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16:17   23 Мая 2019
Россия

Беглов оценил работу артиллерийской установки А-192М на заводе «Арсенал»

Беглов оценил работу артиллерийской установки А-192М на заводе «Арсенал»

Рабочие завода «Арсенал» показали врио губернатора Петербурга Александру Беглову возможности орудийной артиллерийской установки А-192М. Об этом 23 мая сообщают «Невские новости»

Как сообщает издание, в четверг Беглов приехал на завод «Арсенал». Там он пообщался с коллективом и увидел работу 130-мм одноорудийной артиллерийской установки А-192М.

Вооружение используется на фрегатах. Установка может совершать 30 выстрелов в минуту, а дальность ее поражения составляет более 20 километров. 

В конце Беглов поговорил с рабочими завода и поздравил их с Днем города. 

«Арсенал» — ведущее отечественное оборонно-промышленное предприятие. 

Напомним, ранее сообщалось, что Общественная палата Санкт-Петербурга обратилась к Беглову с просьбой участвовать в губернаторских выборах. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #беглов #арсенал

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