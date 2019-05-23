Россияне поделились фото и видео технологий будущего от «Яндекс»

Большая конференция Яндекс «Yet another Conference 2019» проходит в московском дворце спорта «Мегаспорт». Представители компании рассказывают о технологиях, которые уже сейчас делают жизнь каждого человека не только проще, удобнее и насыщеннее, но и формируют детали будущего россиян. По их словам, люди много думают об общении, работе, развлечениях, путешествиях, покупках и обустройстве дома.

«Мечтая о невероятном будущем, мы иногда не замечаем, что уже создаем его из множества деталей», — отметили в компании.

Сколько стоит такая лампочка? — Robert Edward Lee (@uncle_teo) 23 мая 2019 г.

Розетка — 1190 рублей Лампочка — 1190 рублей Пульт — 1390 рублей — Алексей Коннов ???????? (@aleksei__konnov) 23 мая 2019 г.

Директор по ИИ пришел. Алиса научилась в умный дом. Сможет триггерить цепочку действий по одной голосовой команде. Можно управлять своим домом через навигатор в Драйве. Работает с кучей вендоров. Все через Яндекс Диалоги. pic.twitter.com/gzO7gFH7Ap — Egor Tolstoy (@igrekde) 23 мая 2019 г.

Сейчас россияне легко узнают прогноз погоды и строят маршруты в навигаторе просто обратившись к голосовому помощнику «Алиса», включают музыку и кино с помощью «Яндекс.Станции», водят машину, не заботясь о техосмотре или покупке нового автомобиля, ужинают блюдами из любимого ресторана, не выходя из дома.

зачем это если есть кнопка)) — Robert Edward Lee (@uncle_teo) 23 мая 2019 г.

Чтобы открыть багажник, когда руки занята. Это же не только из машины работает — Samson Karapetyan (@Samkarasna) 23 мая 2019 г.

Много про Яндекс Авто, его установку в 2млн автомобилей, интеграцию с девайсами и датчиками. Обещают включать рождественнскую музыку, когда идет снег. Или сообщение, что тачку эвакуируют – топ фича. Автоматически оплачивает и завершает парковку. — Egor Tolstoy (@igrekde) 23 мая 2019 г.

В парке российского сервиса каршеринга «Яндекс.Драйв», который работает в Москве и Санкт-Петербурге, уже десять тысяч машин. С лета 2019 года появится в Казани. Генеральный директор Яндекса Аркадий Волож сообщил, что в этом году в столице появится 100 беспилотных машин. По его словам, 100 тысяч автомобилей уже оснастили бортовым компьютером «Яндекс.Авто» с навигатором, музыкой, Алисой и интернетом.

#YaC2019 Про Яндекс.Авто: Все функции, просто топ. Балдею не могу. Но вот ведущий... Как будто не подготовился. Постоянно смотрит вниз и с паузами. — Эрудар (@darufaru) 23 мая 2019 г.

Идея бесплатной поездки на Я.Драйве на #YAC2019 невероятно крутая. Я тут же забронировал себе новенький Nissan Кашкай и еду на нём ???? pic.twitter.com/YT6LTedilf — Evgeny Kozlov (@ekozlov) 23 мая 2019 г.

Ближайшее будущее Яндекс такси: камера в салоне анализирует усталость водителя. Устал — отдохни. Заодно камера фиксирует комфорт вождения. Любители шашек в бан#yac2019 pic.twitter.com/QKfmv69wu3 — Denis Blisch (@blisch) 23 мая 2019 г.

Хотя вот Яндекс.Такси рассказывают, как обеспечивают безопасность для пассажиров и водителей. Аутентификация по фото и голосу, контроль датчиков, фейс трекинг для поиска признаков усталости. pic.twitter.com/RUbKDsSY6M — Egor Tolstoy (@igrekde) 23 мая 2019 г.

Также «Яндекс» анонсировал запуск сети облачных ресторанов в Москве и Петербурге летом 2019 года. Директор по новым продуктам компании Дмитрий Степанов объяснил, что завтраки, обеды и ужины приготовят партнерские рестораны из специального набора ингредиентов по технологии бесконтактной низкотемпературной варки.

«До 250 рублей за блюдо», — сказал Степанов.

По его словам, «Яндекс» не приемлет консерванты и усилители вкуса, поэтому десять лабораторий проконтролируют качество блюд. С компанией сотрудничают более 100 конкурирующих производителей.

Сейчас в облаках всё. Даже еда #YAC2019 — Я не блоггер (@Margo_ili_Rita) 23 мая 2019 г.

Облачные рестораны Яндекс! Все блюда до 250руб. Это круто!#yac2019 — Razar (@Sovet_nik) 23 мая 2019 г.

Облачные рестораны от Яндекса (самые популярные в России блюда). Скидка на первый заказ. pic.twitter.com/960MiGg1V2 — Pavel Kushelev (@pqorama) 23 мая 2019 г.