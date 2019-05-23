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 Россияне поделились фото и видео технологий будущего от «Яндекс»

Россияне поделились фото и видео технологий будущего от «Яндекс»

16:37   23 Мая 2019
Медиа

Россияне поделились фото и видео технологий будущего от «Яндекс»

Россияне поделились фото и видео технологий будущего от «Яндекс»

Большая конференция Яндекс «Yet another Conference 2019» проходит в московском дворце спорта «Мегаспорт». Представители компании рассказывают о технологиях, которые уже сейчас делают жизнь каждого человека не только проще, удобнее и насыщеннее, но и формируют детали будущего россиян. По их словам, люди много думают об общении, работе, развлечениях, путешествиях, покупках и обустройстве дома.  

«Мечтая о невероятном будущем, мы иногда не замечаем, что уже создаем его из множества деталей», — отметили в компании.

 

 

 

 

 

Сейчас россияне легко узнают прогноз погоды и строят маршруты в навигаторе просто обратившись к голосовому помощнику «Алиса», включают музыку и кино с помощью «Яндекс.Станции», водят машину, не заботясь о техосмотре или покупке нового автомобиля, ужинают блюдами из любимого ресторана, не выходя из дома. 

 

 

 

 

В парке российского сервиса каршеринга «Яндекс.Драйв», который работает в Москве и Санкт-Петербурге, уже десять тысяч машин. С лета 2019 года появится в Казани. Генеральный директор Яндекса Аркадий Волож сообщил, что в этом году в столице появится 100 беспилотных машин. По его словам, 100 тысяч автомобилей уже оснастили бортовым компьютером «Яндекс.Авто» с навигатором, музыкой, Алисой и интернетом.

 

 

 

 

 

Также «Яндекс» анонсировал запуск сети облачных ресторанов в Москве и Петербурге летом 2019 года. Директор по новым продуктам компании Дмитрий Степанов объяснил, что завтраки, обеды и ужины приготовят партнерские рестораны из специального набора ингредиентов по технологии бесконтактной низкотемпературной варки.

«До 250 рублей за блюдо», — сказал Степанов.

По его словам, «Яндекс» не приемлет консерванты и усилители вкуса, поэтому десять лабораторий проконтролируют качество блюд. С компанией сотрудничают более 100 конкурирующих производителей.

 

 

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #технологии #общество #яндекс

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