Автотрассу «Таврида» в Крыму обеспечат мобильной связью 3G

Об этом сообщил глава крупнейшего оператора в регионе «К-Телеком» Владимир Зайцев. Сейчас трасса покрыта связью 2G, отметил он. Также Зайцев рассказал о том, что ведется работа по улучшению связи на мосту через Керченский пролив.

В свою очередь министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов пообещал оказать содействие оператору в решении этой задачи.

В декабре сообщалось, что для транспорта стали доступны две полосы «Тавриды» на 85-километровом участке от Белогорска до подъездов к Феодосии. Новый участок трассы призван решить проблему пробок в курортный сезон.

Четырехполосная федеральная трасса «Таврида» соединит Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем.