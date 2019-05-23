Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Теща Абызова отрицает, что в ее квартире нашли наркотики

Теща Абызова отрицает, что в ее квартире нашли наркотики

 Noize MC провел открытый урок музыки в школе Москвы

Noize MC провел открытый урок музыки в школе Москвы
Глава Украины Зеленский исключает возможность переговоров с Россией

Глава Украины Зеленский исключает возможность переговоров с Россией

 ЕС призвал ограничить полномочия СБУ

ЕС призвал ограничить полномочия СБУ
Авторы «Игры престолов» были готовы к критике финала сериала

Авторы «Игры престолов» были готовы к критике финала сериала

 Россияне поделились фото и видео технологий будущего от «Яндекс»

Россияне поделились фото и видео технологий будущего от «Яндекс»

Теща Абызова отрицает, что в ее квартире нашли наркотики

Теща Абызова отрицает, что в ее квартире нашли наркотики

 Noize MC провел открытый урок музыки в школе Москвы

Noize MC провел открытый урок музыки в школе Москвы
Глава Украины Зеленский исключает возможность переговоров с Россией

Глава Украины Зеленский исключает возможность переговоров с Россией

 ЕС призвал ограничить полномочия СБУ

ЕС призвал ограничить полномочия СБУ
Авторы «Игры престолов» были готовы к критике финала сериала

Авторы «Игры престолов» были готовы к критике финала сериала

 Россияне поделились фото и видео технологий будущего от «Яндекс»

Россияне поделились фото и видео технологий будущего от «Яндекс»

15:50   23 Мая 2019
Россия

Автотрассу «Таврида» в Крыму обеспечат мобильной связью 3G

Автотрассу «Таврида» в Крыму обеспечат мобильной связью 3G

Об этом сообщил глава крупнейшего оператора в регионе «К-Телеком» Владимир Зайцев. Сейчас трасса покрыта связью 2G, отметил он. Также Зайцев рассказал о том, что ведется работа по улучшению связи на мосту через Керченский пролив.

 В свою очередь министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов пообещал оказать содействие оператору в решении этой задачи.

В декабре сообщалось, что для транспорта стали доступны две полосы «Тавриды» на 85-километровом участке от Белогорска до подъездов к Феодосии. Новый участок трассы призван решить проблему пробок в курортный сезон.

Четырехполосная федеральная трасса «Таврида» соединит Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#россия #крым #севастополь #связь #общество #таврида #симферополь #3g

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...