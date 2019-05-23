Родственница Скрипаля подтвердила его звонок в Россию

Двоюродная сестра Юлии Скрипаль Елена подтвердила информацию о том, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль позвонил племяннице Виктории 9 мая. По ее словам, Скрипаль сказал, что с ним все в порядке.

«Да, с ним все в порядке. Он позвонил. Он записал запись на телефон», — заявила Елена "Рен-ТВ".

Родственница экс-сотрудника разведки выразила уверенность, что звонил именно он. Ранее СМИ писали, что Скрипаль поздравил родственников с праздниками, а также поинтересовался здоровьем мужа Виктории — Арсения. Супругов в начале апреля избил бывший председатель ТСЖ из-за конфликта.

Напомним, Лондон обвиняет Москву том, что 4 марта 2018 года Скрипали были отравлены в Солсбери нервно-паралитическим веществом, якобы созданным в России. Москва категорически отвергла эти утверждения, заявив, что программ разработки такого вещества не было ни в СССР, ни в РФ.