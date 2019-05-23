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15:48   23 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Глава Украины Зеленский исключает возможность переговоров с Россией

Глава Украины Зеленский исключает возможность переговоров с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский исключил возможность ведения переговоров с Российской Федерацией. Об этом он заявил журналистам в четверг, открывая форум «IFORUM — 2019» в Киеве, сообщает ФАН.

Общественное телевидение Украины передает, что на вопрос журналиста о том, будут ли переговоры с Москвой, Зеленский ответил отрицательно. В ходе презентации новоизбранный президент Украины назвал Россию «агрессором», опережающим Украину по статистическим показателям.

Глава Украины Зеленский исключает возможность переговоров с Россией

Ранее руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан сообщил о намерениях Зеленского провести референдум по вопросу переговорного процесса между Киевом и Москвой. Сам президент заявил на своей инаугурации в Верховной Раде, что считает своей приоритетной задачей восстановление мира на Донбассе, ради которой готов «пойти на все». 

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию «протянуть руку» новому украинскому правительству, но само украинское руководство к совету американского чиновника не прислушалось. На инаугурацию нового президента пригласили только представителей стран, являющихся «друзьями и партнерами» Украины: российская сторона приглашения не получала.

Глава Украины Зеленский исключает возможность переговоров с Россией

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Автор: Александра Леснова
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