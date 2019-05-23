Лобода отказалась сниматься в новом финале «Голос. Дети»
Светлана Лобода отказалась от съемок в специальном выпуске шоу «Голос. Дети», сообщает 23 мая ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря артистки Дарью Бурлакову.
Представитель Лободы сообщила, что в дату записи выпуска — 24 мая — артистка будет выступать в Казахстане.
«У нас завтра концерт в Казахстане на стадионе Almaty Arena», — сообщила Бурлакова.
В Москву певица вернется 25 мая. Она также подчеркнула, что специальный выпуск предварительно не снимали — его будут транслировать в прямом эфире.
«Мне очень обидно, но я желаю победителю удачи», – Ержан Максим ???????? https://t.co/4ww9yPNwDR pic.twitter.com/iska8dK7im— #ГолосДети (@voice1tv) May 7, 2019
Для участия в «Голосе» приглашены все финалисты. Анонсировавший выпуск Нагиев заявил, что в шоу будут расставлены все точки над «i», добавив, что речь идет не только о результатах расследования.
Напомним, Первый канал аннулировал итоги шоу «Голос. Дети» после того, как выяснилось, что участница конкурса — Микелла Абрамова — победила за счет массовой накрутки голосов. Результаты возмутили россиян еще до того, как об этом стало известно. Зрители назвали выступление дочери Алсу позором, а победу — нечестной.