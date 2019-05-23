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15:48   23 Мая 2019
Россия

Лобода отказалась сниматься в новом финале «Голос. Дети»

Лобода отказалась сниматься в новом финале «Голос. Дети»

Светлана Лобода отказалась от съемок в специальном выпуске шоу «Голос. Дети», сообщает 23 мая ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря артистки Дарью Бурлакову. 

Представитель Лободы сообщила, что в дату записи выпуска — 24 мая — артистка будет выступать в Казахстане.

«У нас завтра концерт в Казахстане на стадионе Almaty Arena», — сообщила Бурлакова. 

В Москву певица вернется 25 мая. Она также подчеркнула, что специальный выпуск предварительно не снимали — его будут транслировать в прямом эфире.  

Для участия в «Голосе» приглашены все финалисты. Анонсировавший выпуск Нагиев заявил, что в шоу будут расставлены все точки над «i», добавив, что речь идет не только о результатах расследования

Напомним, Первый канал аннулировал итоги шоу «Голос. Дети» после того, как выяснилось, что участница конкурса — Микелла Абрамова — победила за счет массовой накрутки голосов. Результаты возмутили россиян еще до того, как об этом стало известно. Зрители назвали выступление дочери Алсу позором, а победу — нечестной. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #дочь алсу #микелла абрамова #голос дети #ержан максим

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