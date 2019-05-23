Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Теща Абызова отрицает, что в ее квартире нашли наркотики

Теща Абызова отрицает, что в ее квартире нашли наркотики

 Noize MC провел открытый урок музыки в школе Москвы

Noize MC провел открытый урок музыки в школе Москвы
Глава Украины Зеленский исключает возможность переговоров с Россией

Глава Украины Зеленский исключает возможность переговоров с Россией

 ЕС призвал ограничить полномочия СБУ

ЕС призвал ограничить полномочия СБУ
Авторы «Игры престолов» были готовы к критике финала сериала

Авторы «Игры престолов» были готовы к критике финала сериала

 Россияне поделились фото и видео технологий будущего от «Яндекс»

Россияне поделились фото и видео технологий будущего от «Яндекс»

Теща Абызова отрицает, что в ее квартире нашли наркотики

Теща Абызова отрицает, что в ее квартире нашли наркотики

 Noize MC провел открытый урок музыки в школе Москвы

Noize MC провел открытый урок музыки в школе Москвы
Глава Украины Зеленский исключает возможность переговоров с Россией

Глава Украины Зеленский исключает возможность переговоров с Россией

 ЕС призвал ограничить полномочия СБУ

ЕС призвал ограничить полномочия СБУ
Авторы «Игры престолов» были готовы к критике финала сериала

Авторы «Игры престолов» были готовы к критике финала сериала

 Россияне поделились фото и видео технологий будущего от «Яндекс»

Россияне поделились фото и видео технологий будущего от «Яндекс»

15:48   23 Мая 2019
Россия

Горные стрелки пополнили группировку войск в Крыму

Горные стрелки пополнили группировку войск в Крыму

Руководство ЮВО приняло решение усилить российскую войсковую группировку в Крыму подразделением, которое предназначено для действий в высокогорье. Об этом сообщили в пресс-службе округа 23 мая.

«В тройку лучших высокогорных подразделений Южного военного округа на конкурсе «Эльбрусское кольцо» впервые вошли горные стрелки из Крыма», — говорится в сообщении.  

ТАСС, ссылаясь на источник, пишет, что «в Крыму на данный момент нет специализированных горных соединений или воинских частей».

В данной ситуации речь идет об одном из подразделений 127-й отдельной разведывательной бригады 22-го армейского корпуса береговых и сухопутных войск Черноморского флота. Оно подготовлено для боевых действий в горной местности.

Конкурс «Эльбрусское кольцо» проводится среди высокогорных подразделений и является частью Армейских международных игр. 

Ранее стало известно, что мотострелки ЮВО выиграли в первом этапе конкурса «Суворовский натиск» на полигоне Прудбой в Волгоградской области. Этап включал в себя преодоление водной преграды, выполнение практических задач и нормативов по различным предметам обучения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#крым #юво #армия и опк

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...