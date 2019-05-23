Горные стрелки пополнили группировку войск в Крыму

Руководство ЮВО приняло решение усилить российскую войсковую группировку в Крыму подразделением, которое предназначено для действий в высокогорье. Об этом сообщили в пресс-службе округа 23 мая.

«В тройку лучших высокогорных подразделений Южного военного округа на конкурсе «Эльбрусское кольцо» впервые вошли горные стрелки из Крыма», — говорится в сообщении.

ТАСС, ссылаясь на источник, пишет, что «в Крыму на данный момент нет специализированных горных соединений или воинских частей».

В данной ситуации речь идет об одном из подразделений 127-й отдельной разведывательной бригады 22-го армейского корпуса береговых и сухопутных войск Черноморского флота. Оно подготовлено для боевых действий в горной местности.

Конкурс «Эльбрусское кольцо» проводится среди высокогорных подразделений и является частью Армейских международных игр.

Ранее стало известно, что мотострелки ЮВО выиграли в первом этапе конкурса «Суворовский натиск» на полигоне Прудбой в Волгоградской области. Этап включал в себя преодоление водной преграды, выполнение практических задач и нормативов по различным предметам обучения.