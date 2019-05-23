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15:33   23 Мая 2019
Россия

Родители выпускников в Петрозаводске возмущены запретом воздушных шариков

Родители выпускников в Петрозаводске возмущены запретом воздушных шариков

Власти Петрозаводска «настоятельно не рекомендуют» запускать воздушные шары и бумажные фонарики на выпускных. Соответствующие письма направлены во все образовательные учреждения. Родители возмущены запретом накануне праздника, когда шарики уже куплены. 

Как рассказали телеканалу «360» в администрации города, рекомендации направили в школы из-за того, что воздушные шары становятся мусором и вредят экологии. Начальник информационно-аналитического управления в администрации Петрозаводска Анники Сильченко заверила, что штрафовать никого не будут.

«Это не наша компетенция. Смысл этого письма заключался в том, чтобы люди задумались и не выпускали шары, потому что это действительно наносит огромный вред экологии», — подчеркнула собеседница телеканала.

Родители выпускников в Петрозаводске возмущены запретом воздушных шариков

В адресованном школам письме администрация города призывает отказаться от запуска воздушных шаров и фонариков со свечами, потому что они могут попасть на линии электропередачи и вызвать пожар. Также говорится о негативном вреде на окружающую среду, поскольку воздушный шар разлагается как минимум четыре года.

Рекомендация вызвала недовольство у жителей Петрозаводска. По их словам, письмо направили в школы всего за несколько дней до последнего звонка, когда все украшения и атрибуты для праздника уже куплены.

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Автор: Арсений Аскольский
#карелия #петрозаводск #воздушные шары

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