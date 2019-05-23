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15:24   23 Мая 2019
Россия

Принят закон об обязательной фотофиксации техосмотра

Принят закон об обязательной фотофиксации техосмотра

Техосмотр автомобиля теперь нельзя проводить без фотофиксации. Закон с таким требованием приняла Госдума на пленарном заседании в четверг. Об этом 23 мая сообщает ТАСС.

Массовая практика оформления диагностических карт без реального техосмотра привела к росту числа аварий. Из-за того, что владельцы авто не могут вовремя найти и устранить техническую неисправность, новый закон вводит обязательную фотофиксацию. Также будет усилен контроль за внесением информации в ЕАИС (единая автоматизированная информационная система), реестр операторов и другие ресурсы.

Кроме этого, закон обязывает страховщиков отслеживать данные в ЕАИС, чтобы контролировать превышение пропускной способности пункта, где проводится осмотр автомобилей. Таким образом получится заранее обнаружить и предотвратить нарушения. 

По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, закон поможет в борьбе с преступностью. 

«Реализация закона поможет минимизировать число мошеннических схем при оформлении диагностических карт и снизить коррупционную составляющую этого процесса», – считает он. 

Что касается работы операторов, за тем, как они соблюдают правила проведения техосмотра, будут следить полицейские. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #госдума #закон #политика #техосмотр #фотофиксация

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