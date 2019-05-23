ГД ввела обязательную перерегистрацию цен на лекарства для производителей

Государственная дума приняла закон об обязательной перерегистрации предельных цен на лекарства, которую устанавливают производители. Это произошло на пленарном заседании в четверг, 23 мая.

Правило распространяется на препараты, которые вошли в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств. Их стоимость должна уменьшаться при наступлении случаев, которые установило правительство.

Глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов ранее объяснил, что закон позволяет регулировать максимальную цену на данные препараты на государственном уровне. Ответственные ведомства и сегменты уже выбраны, в частности в списке стоит и Кабинет министров.

Правительство разработает методики по определению предельно отпускных цен, ввода этого параметра и срока его действия. Стоит отметить, что министерство здравоохранения остается основным регулятором в данной области.

14 мая министерство промышленности и торговли предложило запретить добавление этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, в лекарства и медицинские изделия, а также полностью ограничить производство этанола, то есть фармацевтической субстанции этилового спирта, который получают из химического сырья.