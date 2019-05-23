РЖД к 2025 году установят во всех поездах дальнего следования кондиционеры

Все поезда, которые курсируют по маршрутам дальнего следования, оборудуют кондиционерами к 2025 году. Об этом сообщил глава «Федеральной пассажирской компании» (ФПК) Петр Иванов.

Он отметил, что через четыре года все вагоны на южном направлении, которое является основным пассажирообразующим, будут оснащены кондиционерами и биотуалетами. К 2025 году эту проблему решат по всей сети российских железных дорог.

Инвестиционная программа ФПК до 2025 года подразумевает модернизацию и покупку нового подвижного состава. В рамках этой программы ФПК и «Тверской вагоностроительный завод» подписали контракт на сумму 237 миллиардов рублей на поставку 3730 пассажирских вагонов в течение семи лет.

Новые подвижные составы будут отличаться повышенной комфортностью, наличием кондиционеров, душевых кабин, дополнительных розеток USB и Wi-Fi.