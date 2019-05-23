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 Эстонская ЖД надеется запустить скоростной электропоезд Таллин — Петербург

Эстонская ЖД надеется запустить скоростной электропоезд Таллин — Петербург
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 Эстонская ЖД надеется запустить скоростной электропоезд Таллин — Петербург

Эстонская ЖД надеется запустить скоростной электропоезд Таллин — Петербург
15:12   23 Мая 2019
Весь мир

Эстонская ЖД надеется запустить скоростной электропоезд Таллин — Петербург

Эстонская ЖД надеется запустить скоростной электропоезд Таллин — Петербург

Глава Эстонской железной дороги (Eesti Raudtee) Эрик Лайдвеэ в четверг, 23 мая, заявил, что государственная компания надеется запустить скоростной пассажирский электропоезд Хельсинки — Санкт-Петербург. По его словам, поезд Allegro за 4,5 часа доставит пассажиров из Хельсинки в Петербург.

Эстония и РФ в 2017 году договорились создать совместную транспортную комиссию в ходе работы выставки «ТрансРоссия». При этом стороны подписали договор о создании совместной комиссии еще в июле 2006 года, но из-за политических разногласий работа так и не наладилась. В последний раз встреча в рамках комиссии прошла шесть лет назад.

Глава Eesti Raudtee объяснил, когда российская сторона утвердит состав рабочей группы, тогда состоится рабочее совещание компаний РЖД и ЭЖД по вопросу скоростного пассажирского электропоезда Хельсинки — Петербург.

«В новом поезде также заработает упрощенное пересечение границы — документы пассажиров проверят во время движения состав», — отметил Эрик Лайдвеэ.

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Автор: Анатолий Кубарев
#эстония #петербург #поезд #таллин

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