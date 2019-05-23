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15:11   23 Мая 2019
Россия

Более 400 полицейских погибли в РФ в 2018 году

Более 400 полицейских погибли в РФ в 2018 году

Более 400 сотрудников Министерства внутренних дел РФ погибли в минувшем году. Об этом заявил замглавы ведомства Игорь Зубов на выступлении в Госдуме в четверг, 23 мая. 

Он привел статистику по выплатам компенсаций, отмечает РИА Новости. Их общая сумма превысила полтора миллиарда рублей. По словам Зубова, в случае гибели полицейского выплаты составляют 3 миллиона 843 тысячи рублей.

«В 2018 году был выплачен 1 миллиард 568 миллионов рублей», — сообщил замглавы МВД.

Таким образом, количество погибших правоохранителей — 408 человек. Зубов также отметил, что единовременные пособия при увечье составляют 2 миллиона 562 тысячи рублей. Всего в минувшем году выплатили 1 миллиард 314,4 миллиона рублей.

Таким образом, полицейских, получивших увечья, более 510 человек.

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Автор: Арсений Аскольский
#полиция #мвд #гибель

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