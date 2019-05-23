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15:08   23 Мая 2019
Россия

Суд снял со счетов и активов Навального арест по делу «Ив Роше»

Суд снял со счетов и активов Навального арест по делу «Ив Роше»

Решение о снятии ареста, наложенного на счета и ценные бумаги блогера Алексея Навального, принято Замоскворецким судом Москвы после расследования дела об отмывании денег, похищенных у компании «Ив Роше».

Прошение о снятии ареста со счетов Навального подали его адвокаты, сообщает ФАН. Активы были заморожены на время расследования дела, фигурантом которого являлся и сам блогер. Судья удовлетворил ходатайство адвокатов.

Пять лет назад суд признал Алексея Навального и его брата Олега виновными в мошенничестве, связанном с отмыванием денег. Следствие утверждало, что братья похитили 26,8 миллионов рублей у компании «Ив Роше» и 4,5 миллиона рублей у «Многопрофильной процессинговой компании» через предприятие «Главное подписное агентство». Обоих Навальных приговорили к 3,5 годам: Алексея — условно, а его брат отправился в колонию.

Суд снял со счетов и активов Навального арест по делу «Ив Роше»

Напомним, ранее ФАН сообщало, что «профсоюз Навального» торгует персональными данными россиян, заполняющих анкеты из-за обещанной организацией помощи с поиском работы. При этом профсоюз не зарегистрирован официально, объясняли в Минюсте. Также журналисты агентства посчитали приблизительную сумму, потраченную Навальным на многочисленные отпуски — это десятки миллионов рублей.

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Автор: Александра Леснова
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