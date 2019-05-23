Эстония присоединится к электросистеме Европы

Глава эстонской компании по передаче электроэнергии и природного газа Elering Таави Вескимяги в четверг, 23 мая, сообщил, что национальный оператор присоединится к электросистеме материковой части Европы к концу 2025 года.

В июне 2018 года страны Балтии, Польша и Европейская комиссия подписали в Брюсселе политическое соглашение о синхронизации с сетями континентальной Европы. До 2025 года три балтийские страны выйдут из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, РФ, Эстония, Латвия, Литва).

«Впереди пять лет напряженной работы», — сказал глава Elering.

По его словам, Таллин прошел один из важных этапов в десинхронизации эстонской электросистемы с российской, чтобы присоединиться к электросистеме материковой Европы. Необходимо до 2025 года успеть выполнить все технические условия, обеспечивающие надежность снабжения электроэнергией потребителей в Эстонии как части электросистемы материковой Европы.