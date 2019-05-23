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14:50   23 Мая 2019
Россия

РЖД покажут новый интерьер «Сапсана» в декабре

РЖД покажут новый интерьер «Сапсана» в декабре

Интерьер высокосортных поездов «Сапсан» будет изменен - сиденья будут выполнены в шоколадно-бежевых тонах, а розеток станет больше, рассказал глава дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров.

По его словам, обновится цветовое оформление внутреннего интерьера поезда - для кресел подберут шоколадный коричневый оттенок, также изменится цвет ковролина, в экономическом классе добавят розеток и USB-разъемов.

Также новые кресла появятся в бизнес-классе, акцент будет сделан на повышение удобства, улучшение эргономических качеств и повышение технологичности кресел, рассказал Петров. В бизнес-классе поезда планируется сделать две переговорные зоны и одну игровую, как в поезде «Аллегро». Изменения коснутся и освещения в вагонах.

Новый интерьер поездов будет представлен к десятилетнему юбилею запуска поезда - 17 декабря.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #транспорт #общество #сапсан #ржд #железные дороги

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