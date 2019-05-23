ЕС призвал ограничить полномочия СБУ

Службу безопасности Украины необходимо реформировать в ближайшее время, заявила заместитель главы представительства Европейского союза в государстве Анника Вайдеманн. Ее слова процитировало издание ZN.ua.

«СБУ должна лишиться функций в сфере экономической и организованной преступности», — уточнила она.

В списке полномочий органа должны остаться контрразведка, противостояние терроризму и защита государственной тайны. Вайдеманн надеется, что избранный президент Украины Владимир Зеленский и обновленный состав Верховной Рады продолжат реформировать правоохранительную область.

К тому же, нынешняя деятельность СБУ мешает укреплению доверия и последующей интеграции страны в союз западных государств. Именно поэтому следует предпринять меры в кратчайшие сроки.