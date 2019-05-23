«Яндекс» в этом году планирует выпустить на дороги 100 беспилотных автомобилей

Компания «Яндекс» намерена выпустить на российские дороги в 2019 году около ста беспилотных автомобилей. Об этом рассказал сооснователь «Яндекса» и руководитель группы компаний Аркадий Волож.

Он отметил, что компания выпустила машины-беспилотники два года назад. Сейчас их можно увидеть на дорогах не только России, но и Израиля.

«Мы запустили два нормальных такси-сервиса в Сколково и в Иннополисе. И там реально на сегодняшний день около четырех тысяч поездок», — сказал Волож.

Сооснователь «Яндекса» уверен, что вскоре беспилотный транспорт заменит человеческое вождение. Он будет совершать меньше аварий, что является несомненным плюсом.

В ноябре прошлого года российский премьер Дмитрий Медведев подписал указ о тестовых испытаниях беспилотников на дорогах общего пользования Москвы и Татарстана. Эксперимент завершится в марте 2022 года.