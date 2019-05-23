Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Родители выпускников в Петрозаводске возмущены запретом воздушных шариков

Родители выпускников в Петрозаводске возмущены запретом воздушных шариков

 ГД ввела обязательную перерегистрацию цен на лекарства для производителей

ГД ввела обязательную перерегистрацию цен на лекарства для производителей
ЕС призвал ограничить полномочия СБУ

ЕС призвал ограничить полномочия СБУ

 Зеленский рассказал, что мечтает о «стране в смартфоне»

Зеленский рассказал, что мечтает о «стране в смартфоне»
Британская полиция проверяет подозрительный предмет в правительственном здании

Британская полиция проверяет подозрительный предмет в правительственном здании

 Эстонская ЖД надеется запустить скоростной электропоезд Таллин — Петербург

Эстонская ЖД надеется запустить скоростной электропоезд Таллин — Петербург
Родители выпускников в Петрозаводске возмущены запретом воздушных шариков

Родители выпускников в Петрозаводске возмущены запретом воздушных шариков

 ГД ввела обязательную перерегистрацию цен на лекарства для производителей

ГД ввела обязательную перерегистрацию цен на лекарства для производителей
ЕС призвал ограничить полномочия СБУ

ЕС призвал ограничить полномочия СБУ

 Зеленский рассказал, что мечтает о «стране в смартфоне»

Зеленский рассказал, что мечтает о «стране в смартфоне»
Британская полиция проверяет подозрительный предмет в правительственном здании

Британская полиция проверяет подозрительный предмет в правительственном здании

 Эстонская ЖД надеется запустить скоростной электропоезд Таллин — Петербург

Эстонская ЖД надеется запустить скоростной электропоезд Таллин — Петербург
14:50   23 Мая 2019
Россия

«Яндекс» в этом году планирует выпустить на дороги 100 беспилотных автомобилей

«Яндекс» в этом году планирует выпустить на дороги 100 беспилотных автомобилей

Компания «Яндекс» намерена выпустить на российские дороги в 2019 году около ста беспилотных автомобилей. Об этом рассказал сооснователь «Яндекса» и руководитель группы компаний Аркадий Волож.

Он отметил, что компания выпустила машины-беспилотники два года назад. Сейчас их можно увидеть на дорогах не только России, но и Израиля.

«Мы запустили два нормальных такси-сервиса в Сколково и в Иннополисе. И там реально на сегодняшний день около четырех тысяч поездок», — сказал Волож. 

Сооснователь «Яндекса» уверен, что вскоре беспилотный транспорт заменит человеческое вождение. Он будет совершать меньше аварий, что является несомненным плюсом. 

В ноябре прошлого года российский премьер Дмитрий Медведев подписал указ о тестовых испытаниях беспилотников на дорогах общего пользования Москвы и Татарстана. Эксперимент завершится в марте 2022 года. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#общество #яндекс #беспилотная машина

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...