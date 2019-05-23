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14:24   23 Мая 2019
Россия

Беглов сообщил, что Петербург поможет журналу «Звезда»

Беглов сообщил, что Петербург поможет журналу «Звезда»

Санкт-Петербург окажет поддержку журналу «Звезда», заявил врио губернатора города Александр Беглов на торжественном открытии Книжного салона на Манежной площади 23 мая. Об этом сообщают «Невские новости».

«Звезду» издают в Северной столице с 1924 года. Сейчас она находится под угрозой закрытия из-за недостатка финансирования. Сообщалось, что денег хватает на работу только до конца 2019 года. Стоит отметить, что и петербургский комитет по печати уже говорил о поддержке журнала.

За 95 лет на страницах «Звезды» выходили произведения Анны Ахматовой, Иосифа Бродского, Сергея Довлатова, Михаила Зощенко, Бориса Пастернака, Александра Солженицына и других знаменитых деятелей культуры. Издание выпускали даже во времена блокады Ленинграда.

Беглов пообещал посодействовать в сохранении журнала, чтобы редакция могла работать и дальше.

Ранее на Манежной площади стартовало торжественное открытие XIV Санкт-Петербургского международного книжного салона.

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Автор: Анна Манц
#петербург #беглов #звезда #журнал

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