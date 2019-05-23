Путин наградил в Кремле Матвиенко, Симоньян и Юдашкина

Глава России Владимир Путин наградил выдающихся россиян и иностранцев. Об этом 23 мая пишет РИА Новости.

Церемония вручения государственных наград проходит в Екатерининском зале Кремля. Высшей награды удостоились более 30 человек за достижения в сфере науки, образования, спорта, здравоохранения. Также были награждены летчики-космонавты, артисты, работники сельского хозяйства и промышленности.

Путин вручил спикеру Совфеда Валентине Матвиенко орден Андрея Первозванного. Она стала вторым человеком, получившим такую награду, после министра обороны Сергея Шойгу.

Владимир Путин вручил Валентине Матвиенко орден Андрея Первозванного, одну из высших наград страны pic.twitter.com/ANpAqxubOk — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 23, 2019

Орден «За заслуги перед отечеством» I степени получил ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий.

Ордена за «Заслуги перед отечеством» III степени были вручены писателю Михаилу Жванецкому, мэру Казани Ильсуру Метшину, а также дизайнеру Валентину Юдашкину.

Актер Сергей Маковецкий, космонавты-испытатели Олег Новицкий и Андрей Борисенко, а вместе с ними генеральный директор «Организационного комитета-2018» по подготовке чемпионата мира по футболу Алексей Сорокин получили из рук президента ордена «За заслуги перед отечеством» IV степени.

Художник Сергей Андрияк, председатель телерадиокомпании «Мир» Радик Батыршин, а также главный редактор RT Маргарита Симоньян награждены орденом Александра Невского.

Прекрасный Коля Цискаридзе сидит рядом со мной в Кремле на награждении и отстукивает своими уникальными ногами фоновую музыку, играющую в зале. pic.twitter.com/rrDhzz09vz — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) May 23, 2019

Певица Лариса долина, президент FIFA Джованни Инфантино, посол КНР в России Ли Хуэй, партнер адвокатского бюро «Де Голль, Флеранс и партнеры» Андреа Пинна, звезда балета Николай Цискаридзе, гендиректор «Газпром-Медиа холдинг» Дмитрий Чернышенко получили ордена Дружбы.

Первый вице-президент «Российского футбольного союза» Никита Симоньян получил почетное звание заслуженного работника физической культуры в РФ.