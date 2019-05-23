Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Родители выпускников в Петрозаводске возмущены запретом воздушных шариков

Родители выпускников в Петрозаводске возмущены запретом воздушных шариков

 ГД ввела обязательную перерегистрацию цен на лекарства для производителей

ГД ввела обязательную перерегистрацию цен на лекарства для производителей
ЕС призвал ограничить полномочия СБУ

ЕС призвал ограничить полномочия СБУ

 Зеленский рассказал, что мечтает о «стране в смартфоне»

Зеленский рассказал, что мечтает о «стране в смартфоне»
Британская полиция проверяет подозрительный предмет в правительственном здании

Британская полиция проверяет подозрительный предмет в правительственном здании

 Эстонская ЖД надеется запустить скоростной электропоезд Таллин — Петербург

Эстонская ЖД надеется запустить скоростной электропоезд Таллин — Петербург
Родители выпускников в Петрозаводске возмущены запретом воздушных шариков

Родители выпускников в Петрозаводске возмущены запретом воздушных шариков

 ГД ввела обязательную перерегистрацию цен на лекарства для производителей

ГД ввела обязательную перерегистрацию цен на лекарства для производителей
ЕС призвал ограничить полномочия СБУ

ЕС призвал ограничить полномочия СБУ

 Зеленский рассказал, что мечтает о «стране в смартфоне»

Зеленский рассказал, что мечтает о «стране в смартфоне»
Британская полиция проверяет подозрительный предмет в правительственном здании

Британская полиция проверяет подозрительный предмет в правительственном здании

 Эстонская ЖД надеется запустить скоростной электропоезд Таллин — Петербург

Эстонская ЖД надеется запустить скоростной электропоезд Таллин — Петербург
14:34   23 Мая 2019
Россия

Путин наградил в Кремле Матвиенко, Симоньян и Юдашкина

Путин наградил в Кремле Матвиенко, Симоньян и Юдашкина

Глава России Владимир Путин наградил выдающихся россиян и иностранцев. Об этом 23 мая пишет РИА Новости. 

Церемония вручения государственных наград проходит в Екатерининском зале Кремля. Высшей награды удостоились более 30 человек за достижения в сфере науки, образования, спорта, здравоохранения. Также были награждены летчики-космонавты, артисты, работники сельского хозяйства и промышленности. 

Путин вручил спикеру Совфеда Валентине Матвиенко орден Андрея Первозванного. Она стала вторым человеком, получившим такую награду, после министра обороны Сергея Шойгу. 

Орден «За заслуги перед отечеством» I степени получил ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий. 

Ордена за «Заслуги перед отечеством» III степени были вручены писателю Михаилу Жванецкому, мэру Казани Ильсуру Метшину, а также дизайнеру Валентину Юдашкину. 

Актер Сергей Маковецкий, космонавты-испытатели Олег Новицкий и Андрей Борисенко, а вместе с ними генеральный директор «Организационного комитета-2018» по подготовке чемпионата мира по футболу Алексей Сорокин получили из рук президента ордена «За заслуги перед отечеством» IV степени.

Художник Сергей Андрияк, председатель телерадиокомпании «Мир» Радик Батыршин, а также главный редактор RT Маргарита Симоньян награждены орденом Александра Невского. 

Певица Лариса долина, президент FIFA Джованни Инфантино, посол КНР в России Ли Хуэй, партнер адвокатского бюро «Де Голль, Флеранс и партнеры» Андреа Пинна, звезда балета Николай Цискаридзе, гендиректор «Газпром-Медиа холдинг» Дмитрий Чернышенко получили ордена Дружбы. 

Первый вице-президент «Российского футбольного союза» Никита Симоньян получил почетное звание заслуженного работника физической культуры в РФ. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #симоньян #инфантино #атвиенко #цискаридзе #чернышенко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...