Столтенберг заявил, что РФ недооценила степень сплоченности НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что Россия, в частности в ситуации с Крымом и Донбассом, недооценила степень сплоченности североатлантического альянса.

«Если посмотреть, что РФ делала в последние годы в Крыму, в Донбассе, то они не ожидали, что НАТО будет реагировать так твердо и едино, как она сделала», — приводит его слова на конференции по кибербезопасности в Лондоне РИА Новости.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО хочет «разоблачить то, что делает РФ» в киберпространстве. Представитель Кремля Дмитрий Песков уже заявлял, что Москва никогда не имела отношения к преступлениям в киберобласти, при этом причастность Вашингтона к кибератакам подтверждается официально.

Накануне глава военного комитета НАТО Стюарт Пич вновь подтвердил официальную позицию альянса о непризнании «незаконной аннексии Крыма Россией». В НАТО также призвали прекратить «поддержку боевиков» на востоке Украины и освободить украинских моряков.

Крым вошел в состав РФ после проведенного там в марте 2014 года референдума. Киев продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос полуострова «закрыт окончательно».