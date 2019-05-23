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14:42   23 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский рассказал, что мечтает о «стране в смартфоне»

Зеленский рассказал, что мечтает о «стране в смартфоне»

Украинский президент Владимир Зеленский поделился, что мечтает о программе «страна в смартфоне», когда каждый с помощью телефона сможет контролировать власть и ее действия. Об этом глава государства рассказал на форуме интернет инноваций 23 мая.

«Можете считать меня наивным мечтателем, но мы правда хотим сделать "страну в смартфоне", "правительство в смартфоне". Пора это сделать», — цитирует Зеленского РИА Новости.

Президент Украины объяснил, что программа будет предусматривать четыре уровня: информация о государстве, коммуникация с государством, транзакции с государством, а также вовлечение в управление государством. 

«Как бы было бы круто, когда ты едешь на работу и не только получаешь новости и смотришь, какая погода, а реально контролируешь, какие законопроекты подаются, можешь их изменять», — поделился глава государства.

Зеленский рассказал, что мечтает о «стране в смартфоне»

Напомним, Зеленский официально вступил в должность украинского президента 20 мая. На инаугурации он объявил о роспуске Верховной Рады, потребовал от депутатов отставки кабмина, а также отмены депутатской неприкосновенности.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #зеленский #сматфон

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