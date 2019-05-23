Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Родители выпускников в Петрозаводске возмущены запретом воздушных шариков

Родители выпускников в Петрозаводске возмущены запретом воздушных шариков

 ГД ввела обязательную перерегистрацию цен на лекарства для производителей

ГД ввела обязательную перерегистрацию цен на лекарства для производителей
ЕС призвал ограничить полномочия СБУ

ЕС призвал ограничить полномочия СБУ

 Зеленский рассказал, что мечтает о «стране в смартфоне»

Зеленский рассказал, что мечтает о «стране в смартфоне»
Британская полиция проверяет подозрительный предмет в правительственном здании

Британская полиция проверяет подозрительный предмет в правительственном здании

 Эстонская ЖД надеется запустить скоростной электропоезд Таллин — Петербург

Эстонская ЖД надеется запустить скоростной электропоезд Таллин — Петербург
Родители выпускников в Петрозаводске возмущены запретом воздушных шариков

Родители выпускников в Петрозаводске возмущены запретом воздушных шариков

 ГД ввела обязательную перерегистрацию цен на лекарства для производителей

ГД ввела обязательную перерегистрацию цен на лекарства для производителей
ЕС призвал ограничить полномочия СБУ

ЕС призвал ограничить полномочия СБУ

 Зеленский рассказал, что мечтает о «стране в смартфоне»

Зеленский рассказал, что мечтает о «стране в смартфоне»
Британская полиция проверяет подозрительный предмет в правительственном здании

Британская полиция проверяет подозрительный предмет в правительственном здании

 Эстонская ЖД надеется запустить скоростной электропоезд Таллин — Петербург

Эстонская ЖД надеется запустить скоростной электропоезд Таллин — Петербург
14:22   23 Мая 2019
Весь мир

Россияне не пострадали во время протестных акций в Индонезии

Россияне не пострадали во время протестных акций в Индонезии

Россияне не обращались в посольство РФ в Индонезии в связи с беспорядками в Джакарте. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на дипмиссию.

«Никаких обращений от российских граждан, находящихся в Индонезии, в связи с беспорядками в Джакарте 21–22 мая не поступало ни на дежурный телефон посольства, ни в консульский отдел дипмиссии», — сказал пресс-атташе посольства Денис Тетюшин. 

Напомним, беспорядки начались в Джакарте 21 мая после объявления результатов всеобщих выборов. На улицы выразить протест вышли сторонники проигравшего борьбу за президентское кресло Прабово Субианто. Победу одержал действующий президент Джоко Видодо, набрав 55,5 процента голосов.

Оппозиция считает, что большинство голосов набрал Субианто, но из-за нарушений это количество, якобы, сильно уменьшилось. В результате столкновений с полицией погибли шесть человек, более 300 получили ранения.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#выборы #беспорядки #индонезия #посольство рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...