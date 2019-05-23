Россияне не пострадали во время протестных акций в Индонезии

Россияне не обращались в посольство РФ в Индонезии в связи с беспорядками в Джакарте. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на дипмиссию.

«Никаких обращений от российских граждан, находящихся в Индонезии, в связи с беспорядками в Джакарте 21–22 мая не поступало ни на дежурный телефон посольства, ни в консульский отдел дипмиссии», — сказал пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.

Напомним, беспорядки начались в Джакарте 21 мая после объявления результатов всеобщих выборов. На улицы выразить протест вышли сторонники проигравшего борьбу за президентское кресло Прабово Субианто. Победу одержал действующий президент Джоко Видодо, набрав 55,5 процента голосов.

Оппозиция считает, что большинство голосов набрал Субианто, но из-за нарушений это количество, якобы, сильно уменьшилось. В результате столкновений с полицией погибли шесть человек, более 300 получили ранения.