Путин и Лукашенко могут обсудить на ЕАЭС закупку Минском нефти у Казахстана

Глава РФ 29 мая на саммите Евразийского экономического союза может обсудить с белорусским коллегой закупку Белоруссией нефти у Казахстана. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Саммит ЕАЭС состоится на следующей неделе в Нур-Султане.

Как стало известно ранее, Александр Лукашенко на переговорах с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым выдвинул предложение возобновить переговоры по поставкам нефти.

Ертысбаев в ответ отметил готовность Казахстана к поставкам нефти в Белоруссию, указав, что Россия должна завизировать договоренности между Белоруссией и Казахстаном, так как транспортировка нефти будет проходить по нефтепроводу, проходящему по ее территории.