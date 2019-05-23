Жириновский предложил оставить в ГД только депутатов-москвичей
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в четверг, 23 мая, предложил депутатам Государственной думы из регионов работать в субъектах, а в нижней палате парламента оставить только депутатов-москвичей. Коллеги не поддержали предложение Жириновского.
«Давайте, пусть депутаты в регионах там живут и работают, чего мы их таскаем по всей стране», — сказал лидер ЛДПР.
По его словам, депутаты из регионов, которые работают в ГД, «измучились и разрываются на три дома — свекровь, тесть, любовница, жена, дети». Жириновский предложил депутатам из регионов работать в субъектах, а в столице — москвичам, решающим федеральные проблемы.
«Зачем Пензе Иран? Он ее совершенно не интересует. Пусть центральные федеральные органы формируются из москвичей», — заявил лидер ЛДПР в ходе пленарного заседания в ГД.
Владимир #Жириновский: в России самые умные #дети в мире https://t.co/HGNGeFpvQI#школа #последнийзвонок— ЛДПР (@vsezaldpr) 23 мая 2019 г.