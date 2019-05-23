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14:14   23 Мая 2019
Россия

Жириновский предложил оставить в ГД только депутатов-москвичей

Жириновский предложил оставить в ГД только депутатов-москвичей

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в четверг, 23 мая, предложил депутатам Государственной думы из регионов работать в субъектах, а в нижней палате парламента оставить только депутатов-москвичей. Коллеги не поддержали предложение Жириновского.

«Давайте, пусть депутаты в регионах там живут и работают, чего мы их таскаем по всей стране», — сказал лидер ЛДПР.

По его словам, депутаты из регионов, которые работают в ГД, «измучились и разрываются на три дома  — свекровь, тесть, любовница, жена, дети». Жириновский предложил депутатам из регионов работать в субъектах, а в столице — москвичам, решающим федеральные проблемы.

«Зачем Пензе Иран? Он ее совершенно не интересует. Пусть центральные федеральные органы формируются из москвичей», — заявил лидер ЛДПР в ходе пленарного заседания в ГД.

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Автор: Анатолий Кубарев
#жириновский #лдпр #гд #депутат

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