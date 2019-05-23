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14:21   23 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Экс-депутат Рады уверен, что команда Зеленского постарается наладить отношения с РФ

Экс-депутат Рады уверен, что команда Зеленского постарается наладить отношения с РФ

Депутат Верховной рады Украины в 2002-2014 годах Олег Царев считает, что новые украинские власти будут стараться наладить отношения с Россией, но не питая особых симпатий к ней. 

«Не могу быть уверен на сто процентов, что все что получится, но у них точно есть задача прекратить войну (в Донбассе - прим.ред.) и наладить отношения с Россией. При том, что люди, которые будут осуществлять эту политику, не симпатизируют России, не сторонники русского мира», — сказал Царев.  

Бывший народный депутат также разочарован тем, что его бывшие соратники по «Партии регионов» на Украине не смогли возродить партию, чтобы с ней идти на досрочные парламентские выборы.  

«Разочарован, что мои бывшие коллеги не смогли договориться. Я надеялся, что вновь соберется «Партии регионов», это была бы вторая политическая сила в Раде», — добавил Царев. 

Президент Украины Владимир Зеленский после инаугурации 20 мая распустил Верховную раду и объявил о досрочных парламентских выборах. Они состоятся 21 июля.

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Автор: Мария Владимирова
#украина #политика #царев #рада

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