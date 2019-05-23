Медведев назвал цены на нефть и газ главной причиной роста доходов

Возросшие доходы бюджета России в 2018 году премьер-министр Дмитрий Медведев видит в росте цен на сырьевые товары. Об этом он сообщил на заседании правительства, сообщает Regnum.

«Основной причиной роста доходов, конечно, стала благоприятная конъюнктура цен, прежде всего, на сырьевые товары — нефть, газ», — сообщил глава Кабинета министра.

Медведев отметил и рост доходов, не связанных с продажей углеводородов: они увеличились на 306 миллиардов рублей.

«В результате их доля в общей сумме по-прежнему превышает 50-процентный рубеж и составила 54%, несмотря на общий рост доходов», — отметил премьер-министр.

Также глава Кабина напомнил, что доходы бюджета РФ за прошлый год составили около 19,5 триллионов рублей — это больше, чем было предусмотрено руководством страны изначально.

«На полтриллиона больше, чем это было предусмотрено в прогнозе», — заключил глава правительства.

Напомним, в начале мая Медведев подписал указ о выделении из бюджета почти двух миллиардов рублей на реализацию проектов по стимулированию производительности труда в 36 регионах России. Такое решение было принято после озвученных главой правительства намерениях ускорить реализацию нацпроектов по стране.