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13:58   23 Мая 2019
Россия

Медведев назвал цены на нефть и газ главной причиной роста доходов

Медведев назвал цены на нефть и газ главной причиной роста доходов

Возросшие доходы бюджета России в 2018 году премьер-министр Дмитрий Медведев видит в росте цен на сырьевые товары. Об этом он сообщил на заседании правительства, сообщает Regnum.

«Основной причиной роста доходов, конечно, стала благоприятная конъюнктура цен, прежде всего, на сырьевые товары — нефть, газ», — сообщил глава Кабинета министра.

Медведев отметил и рост доходов, не связанных с продажей углеводородов: они увеличились на 306 миллиардов рублей.

«В результате их доля в общей сумме по-прежнему превышает 50-процентный рубеж и составила 54%, несмотря на общий рост доходов», — отметил премьер-министр.

Медведев назвал цены на нефть и газ главной причиной роста доходов

Также глава Кабина напомнил, что доходы бюджета РФ за прошлый год составили около 19,5 триллионов рублей — это больше, чем было предусмотрено руководством страны изначально.

«На полтриллиона больше, чем это было предусмотрено в прогнозе», — заключил глава правительства.

Напомним, в начале мая Медведев подписал указ о выделении из бюджета почти двух миллиардов рублей на реализацию проектов по стимулированию производительности труда в 36 регионах России. Такое решение было принято после озвученных главой правительства намерениях ускорить реализацию нацпроектов по стране.

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Автор: Александра Леснова
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