Уличные фонари Петербурга могут стать передатчиками для связи 5G

Петербургское правительство рассматривает идею использовать для формирования сети 5G системы уличного освещения, сообщили в аппарате вице-губернатора города Максима Шаскольского 23 мая.

Заместитель городского главы поручил предприятию «Ленсвет» проработать возможность заключения договоров на размещение передатчиков сети нового поколения на фонарных столбах, объяснили в аппарате.

«Такое поручение дано в рамках реализации программы повышения эффективности работы подведомственных предприятий и снижения расходования бюджетных средств», — указано в сообщении.

Базовые станции сотовых операторов должны соответствовать городскому облику, а право собственности на данные объекты переходит Северной столице. К тому же, необходимо сконструировать крепления таким образом, чтобы их снятие не принесло ущерба конструкции, на котором они будут находиться.

Шаскольский уверен, что системы освещения Петербурга могут использоваться для внедрения новых технологий. Более того, доходы от проекта могут пойти на реконструкцию и развитие инфраструктуры освещения.

В России реализуется программа «Цифровая экономика». В частности, в ней заложено, что к 2024 году города с населением от миллиона человек должны быть покрыты устойчивой сетью связи нового поколения 5G. Однако точная модель развития технологии еще не установлена. Операторы хотят выделить для нового вида связи диапазон от 3,4 до 3,8 ГГц, но на нем работают военные и спецслужбы.

Газета «Ведомости» сообщала, что президент РФ Владимир Путин поручал Совету безопасности проработать вопрос, чтобы гражданские могли использовать этот диапазон совместно с сотрудниками оборонной сферы. В январе вице-премьер Максим Акимов хотел предложить руководству создать национальный комитет, который займется освобождением частот.