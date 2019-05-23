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13:34   23 Мая 2019
Россия

Наркотики нашли в квартире экс-министра Абызова

Наркотики нашли в квартире экс-министра Абызова

Следствие нашло наркотики в квартире бывшего министра отрытого правительства Михаила Абызова. Об этом заявил следователь по особо важным делам на заседании в Басманном суде Москвы в четверг, 23 мая. 

Что именно за вещество и сколько его было найдено, пока неизвестно, отмечает РИА Новости. Следствие попросило оставить Абызова в СИЗО и указало, что у бывшего чиновника есть недвижимость в Великобритании и Италии.

Напомним, Абызова заключили под стражу 27 марта. Ему вменяют мошенничество и создание организованного преступного сообщества. 10 апреля суд арестовал расчетные счета и недвижимость Абызова на сумму более 437 миллионов рублей.

По версии следствия, бывший министр вместе с другими фигурантами дела похитил четыре миллиарда рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Все денежные средства, не без его участия, были выведены за рубеж.

Абызов отрицает вину.

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Автор: Арсений Аскольский
#суд #арест #наркотики #абызов

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