Наркотики нашли в квартире экс-министра Абызова

Следствие нашло наркотики в квартире бывшего министра отрытого правительства Михаила Абызова. Об этом заявил следователь по особо важным делам на заседании в Басманном суде Москвы в четверг, 23 мая.

Что именно за вещество и сколько его было найдено, пока неизвестно, отмечает РИА Новости. Следствие попросило оставить Абызова в СИЗО и указало, что у бывшего чиновника есть недвижимость в Великобритании и Италии.

Напомним, Абызова заключили под стражу 27 марта. Ему вменяют мошенничество и создание организованного преступного сообщества. 10 апреля суд арестовал расчетные счета и недвижимость Абызова на сумму более 437 миллионов рублей.

По версии следствия, бывший министр вместе с другими фигурантами дела похитил четыре миллиарда рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Все денежные средства, не без его участия, были выведены за рубеж.

Абызов отрицает вину.