Госдума приняла закон о совершенствовании службы в Росгвардии

Соответствующую инициативу в Государственную думу внес российский лидер Владимир Путин. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев пояснил, что данный закон позволит сохранить и укрепить кадровый состав Росгвардии при переводе ее сотрудников на военную службу.

Перевод сотрудников Росгвардии на военную службу можно будет осуществлять без повторного прохождения аттестации, медицинского освидетельствования, физподготовки и прочих обязательных проверок.

Эти требования, прописанные в законе «О воинской обязанности и военной службе», аналогичны имеющимся в законе о Росгвардии, уточнил Пискарев.

Накануне сообщалось, что в Госдуме был одобрен проект закона о штрафах за отказ обслуживать лиц с ограниченными возможностями.