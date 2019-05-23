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13:48   23 Мая 2019
Россия

Госдума приняла закон о совершенствовании службы в Росгвардии

Госдума приняла закон о совершенствовании службы в Росгвардии

Соответствующую инициативу в Государственную думу внес российский лидер Владимир Путин. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев пояснил, что данный закон позволит сохранить и укрепить кадровый состав Росгвардии при переводе ее сотрудников на военную службу.

Перевод сотрудников Росгвардии на военную службу можно будет осуществлять без повторного прохождения аттестации, медицинского освидетельствования, физподготовки и прочих обязательных проверок.

Эти требования, прописанные в законе «О воинской обязанности и военной службе», аналогичны имеющимся в законе о Росгвардии, уточнил Пискарев.

Накануне сообщалось, что в Госдуме был одобрен проект закона о штрафах за отказ обслуживать лиц с ограниченными возможностями.

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Автор: Ольга Шпакова
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