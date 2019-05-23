Британский премьер Тереза Мэй останется на своем посту к моменту визита в Лондон американского президента Дональда Трампа, который запланирован на начало июня. Об этом сообщил глава Форин-офиса Джереми Хант.

«Тереза Мэй примет его в качестве премьер-министра, и это совершенно правильно», — цитирует его телеканал Sky News.

Ранее газета Times сообщила, ссылаясь на источники в правительстве, что Мэй объявит об отставке 24 мая из-за непринятия кабмином ее точки зрения на Brexit. Издание писало, что премьер может объявить о своем уходе после встречи с Грэмом Брейди.

Другие СМИ предположили, что 24 мая Мэй назовет дату своей будущей отставки.

Трамп приедет в Великобританию с визитом по приглашению королевы Елизаветы II 3-5 июня.