США поверили террористам и обвинили САА в применении химического оружия

Нет никаких доказательств, что сирийская армия использовала химическое оружие против боевиков 19 мая в районе Кабаны. Об этом 23 мая сообщает ФАН со ссылкой на главу «Сирийской обсерватории по правам человека» Рами Абдула-Рахмана.

По словам Рами Абдул-Рахмана, в том районе, где происходило столкновение, нет мирного населения. Есть только террористы. Поэтому SOHR не может подтвердить применение химоружия. И такого мнения придерживается не только он.

Представители «Белых касок», принимавшие участие в постановочных видеосъмках «последствий химических атак», также не смогли доказать утверждения о применении запрещенного оружия.

Однако США этого недостаточно. В Госдепе заявили, что тщательно проверят информацию и подготовят «предостережение». Даже при том, что американский представитель по Сирии Джеймс Джеффри признал, что у страны нет никаких доказательств оружия массового уничтожения.

«Самое печальное здесь, наверное, это то, что в любых случаях, когда речь идет о химоружии в Сирии, виновных назначают сразу и этими виновными становятся сирийские власти — а то, что подобные провокации могут готовиться боевиками, исключается американцами полностью», — приводит ФАН слова политолога и востоковеда Андрея Онтикова.

СМИ напоминает, что о съемках постановочной химатаки предупреждали еще месяц назад специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. В сирийском МИД также не исключали новых постановок с участием западной стороны.