Третьеклассник выпал из окна школы в Курске

Третьеклассник выпал из окна второго этажа. Случай произошел в одной из городских школ Курска. Об этом 23 мая сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

В пресс-службе уточнили, что ребенок учится в школе №35.

«В здании школы работают представители правоохранительных органов, которые уточняют детали происшествия», — добавил источник.

Сейчас мальчик госпитализирован в реанимацию, угрозы его жизни и здоровью нет.

В городской администрации сообщили, что ребенок занимался на уроке физкультуры и отпросился в туалет. После он забрался на высокий подоконник, не смог удержать равновесие и упал.

Замгубернатора Курской области Ирина Хмелевская сообщила, что мальчику оказана вся необходимая помощь. В школе проверят систему безопасности, добавила она.