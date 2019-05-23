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13:17   23 Мая 2019
Россия

Третьеклассник выпал из окна школы в Курске

Третьеклассник выпал из окна школы в Курске

Третьеклассник выпал из окна второго этажа. Случай произошел в одной из городских школ Курска. Об этом 23 мая сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона. 

В пресс-службе уточнили, что ребенок учится в школе №35. 

«В здании школы работают представители правоохранительных органов, которые уточняют детали происшествия», — добавил источник. 

Сейчас мальчик госпитализирован в реанимацию, угрозы его жизни и здоровью нет. 

В городской администрации сообщили, что ребенок занимался на уроке физкультуры и отпросился в туалет. После он забрался на высокий подоконник, не смог удержать равновесие и упал. 

Замгубернатора Курской области Ирина Хмелевская сообщила, что мальчику оказана вся необходимая помощь. В школе проверят систему безопасности, добавила она. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #школьник #курск #третьеклассник

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