Сервис «Автодата» поможет найти водителей, управляющих ТС после лишения прав

Сервис для выявления людей, которые продолжают управлять автомобилем после лишения водительских прав, будет доступен в 2021 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу рабочей группы Национальной технологической инициативы «Автонет» 23 мая.

Он будет работать на платформе «Автодата», которая собирает, хранит и обрабатывает автомобильные и транспортные данные с других систем. Проект поможет определить возможное местоположение недобросовестного водителя с помощью разных платформ, камер фото- и видеофиксации и обработки административных нарушений ФИС ГИБДД.

В пресс-службе напомнили, что человек, управляющий машиной без прав, может быть не пойман, если соблюдает правила дорожного движения. В таком случае повода для остановки и проверки просто нет.

«Сервис платформы «Автодата» позволит найти нарушителя и обратить на него внимание сотрудников МВД», — рассказал собеседник.

Анализ данных ГИБДД поможет обнаружить идентификационный номер необходимого транспортного средства. После, с помощью камер и прочих платформ можно будет определить перемещение машины, объяснили в пресс-службе. Министерство внутренних дел может стать потенциальным потребителем этого сервиса.