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13:27   23 Мая 2019
Россия

Сервис «Автодата» поможет найти водителей, управляющих ТС после лишения прав

Сервис «Автодата» поможет найти водителей, управляющих ТС после лишения прав

Сервис для выявления людей, которые продолжают управлять автомобилем после лишения водительских прав, будет доступен в 2021 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу рабочей группы Национальной технологической инициативы «Автонет» 23 мая.

Он будет работать на платформе «Автодата», которая собирает, хранит и обрабатывает автомобильные и транспортные данные с других систем. Проект поможет определить возможное местоположение недобросовестного водителя с помощью разных платформ, камер фото- и видеофиксации и обработки административных нарушений ФИС ГИБДД.

В пресс-службе напомнили, что человек, управляющий машиной без прав, может быть не пойман, если соблюдает правила дорожного движения. В таком случае повода для остановки и проверки просто нет.

Сервис «Автодата» поможет найти водителей, управляющих ТС после лишения прав

«Сервис платформы «Автодата» позволит найти нарушителя и обратить на него внимание сотрудников МВД», — рассказал собеседник.

Анализ данных ГИБДД поможет обнаружить идентификационный номер необходимого транспортного средства. После, с помощью камер и прочих платформ можно будет определить перемещение машины, объяснили в пресс-службе. Министерство внутренних дел может стать потенциальным потребителем этого сервиса.

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Автор: Анна Манц
#права #водитель #автодата

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