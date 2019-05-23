МИД РФ раскритиковал США за попытки превратить Арктику в театр военных действий

Политика Штатов по Арктике направлена на превращение региона в театр военных действий. Такое мнение выразил старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов, пишет РИА Новости.

Таким образом он отреагировал на недавние заявления высокопоставленных американских госслужащих.

Корчунов обратил внимание, что Вашингтон сейчас делает акцент на военных методах, на увеличении военных расходов в арктическом направлении. Кроме того, Штаты всячески пытаются подорвать доверие многостороннего арктического сотрудничества.

«Обозначенные намерения и планы свидетельствуют, к сожалению, о наметившемся изменении подходов США к этому региону, в которых, судя по всему, преобладающей стала линия на трансформацию региона в перспективный театр военных действий», — добавил он.

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон ранее заявил, что Вашингтон собирается установить регулярное присутствие в Арктике. Это произойдет, когда будут введены в эксплуатацию новые американские ледоколы. Он подчеркнул, что береговая охрана США «сделает первый шаг в восстановлении лидерства Америки в Арктике, которому долгое время не придавали значения».