Столтенберг озвучил важную тему саммита НАТО в Лондоне

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг, 23 мая, сообщил, что участники саммита Североатлантического альянса в Лондоне, который состоится 3-4 декабря, обсудят противодействие угрозам в киберсфере. По его словам, усиление киберобороны и устойчивости НАТО — ключевой приоритет.

Йенс Столтенберг отметил, что на следующей неделе в штаб-квартире Североатлантического альянса соберутся советники по национальной безопасности. Генсек подчеркнул, что подобная встреча проводится в НАТО впервые.

«Это признание того, чтобы гибридные угрозы, включая киберугрозы, требуют ответа», — резюмировал Столтенберг.