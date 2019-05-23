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 Столтенберг озвучил важную тему саммита НАТО в Лондоне

Столтенберг озвучил важную тему саммита НАТО в Лондоне
13:01   23 Мая 2019
Весь мир

Столтенберг озвучил важную тему саммита НАТО в Лондоне

Столтенберг озвучил важную тему саммита НАТО в Лондоне

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг, 23 мая, сообщил, что участники саммита Североатлантического альянса в Лондоне, который состоится 3-4 декабря, обсудят противодействие угрозам в киберсфере. По его словам, усиление киберобороны и устойчивости НАТО — ключевой приоритет.

Йенс Столтенберг отметил, что на следующей неделе в штаб-квартире Североатлантического альянса соберутся советники по национальной безопасности. Генсек подчеркнул, что подобная встреча проводится в НАТО впервые. 

«Это признание того, чтобы гибридные угрозы, включая киберугрозы, требуют ответа», — резюмировал Столтенберг.

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Автор: Анатолий Кубарев
#лондон #нато #столтенберг #саммит

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