Столтенберг озвучил важную тему саммита НАТО в Лондоне

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг, 23 мая, сообщил, что участники саммита Североатлантического альянса в Лондоне, который состоится 3-4 декабря, обсудят противодействие угрозам в киберсфере. По его словам, усиление киберобороны и устойчивости НАТО — ключевой приоритет.

Йенс Столтенберг отметил, что на следующей неделе в штаб-квартире Североатлантического альянса соберутся советники по национальной безопасности. Генсек подчеркнул, что подобная встреча проводится в НАТО впервые.

Pleased to announce that the #NATO summit will take place on 3-4 December in London. Looking forward to gathering 29 heads of state & government to continue to modernise & strengthen our Alliance: https://t.co/ZFYJPSMaUk pic.twitter.com/bWPNUlPHuJ