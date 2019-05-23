Кремль не станет вмешиваться в конфликт вокруг храма в Екатеринбурге

Москва не может повлиять на выбор места для возведения храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. Такое право принадлежит только местным и региональным властям. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает в четверг ТАСС.

В Екатеринбурге все стороны конфликта — общественность, церковь и власти — пытаются договориться, отметил Песков.

«Диалог продолжается, и мы рассчитываем, что он будет продолжен с тем, чтобы эта проблемная ситуация была разрешена», — заявил он.

Речь зашла также об опросе ВЦИОМ, который выявил, что большинство жителей выступают против строительства собора в сквере.

74% жителей Екатеринбурга выступают против строительства храма на месте сквера — опрос ВЦИОМ. — Берияполитбюро (@BeriaPolitburo) May 23, 2019

На это Песков ответил, что «опрос есть опрос», и он «продемонстрировал ту картину, которую продемонстрировал». Затем он добавил, что Кремль здесь никак не вмешается.

«Давайте согласимся, что это абсолютно прерогатива региональных и городских властей», — заключил пресс-секретарь.

Напомним, ранее президент Путин призвал провести опрос по поводу строительства храма в сквере, который прояснил, что большинство граждан выступают против этой идеи. Администрация города попросила жителей предлагать места для постройки сооружения. Перечень площадок будет сформирован до следующей недели.