Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Госдума приняла закон о совершенствовании службы в Росгвардии

Госдума приняла закон о совершенствовании службы в Росгвардии

 Наркотики нашли в квартире экс-министра Абызова

Наркотики нашли в квартире экс-министра Абызова
Белоруссия предложила Казахстану начать переговоры по поставкам нефти

Белоруссия предложила Казахстану начать переговоры по поставкам нефти

 Лукашенко планирует встретиться с Токаевым и Назарбаевым в Нур-Султане

Лукашенко планирует встретиться с Токаевым и Назарбаевым в Нур-Султане
МИД Великобритании опроверг сообщения о скорой отставке Мэй

МИД Великобритании опроверг сообщения о скорой отставке Мэй

 Столтенберг озвучил важную тему саммита НАТО в Лондоне

Столтенберг озвучил важную тему саммита НАТО в Лондоне
Госдума приняла закон о совершенствовании службы в Росгвардии

Госдума приняла закон о совершенствовании службы в Росгвардии

 Наркотики нашли в квартире экс-министра Абызова

Наркотики нашли в квартире экс-министра Абызова
Белоруссия предложила Казахстану начать переговоры по поставкам нефти

Белоруссия предложила Казахстану начать переговоры по поставкам нефти

 Лукашенко планирует встретиться с Токаевым и Назарбаевым в Нур-Султане

Лукашенко планирует встретиться с Токаевым и Назарбаевым в Нур-Султане
МИД Великобритании опроверг сообщения о скорой отставке Мэй

МИД Великобритании опроверг сообщения о скорой отставке Мэй

 Столтенберг озвучил важную тему саммита НАТО в Лондоне

Столтенберг озвучил важную тему саммита НАТО в Лондоне
13:03   23 Мая 2019
Россия

Кремль не станет вмешиваться в конфликт вокруг храма в Екатеринбурге

Кремль не станет вмешиваться в конфликт вокруг храма в Екатеринбурге

Москва не может повлиять на выбор места для возведения храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. Такое право принадлежит только местным и региональным властям. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает в четверг ТАСС. 

В Екатеринбурге все стороны конфликта — общественность, церковь и власти — пытаются договориться, отметил Песков. 

«Диалог продолжается, и мы рассчитываем, что он будет продолжен с тем, чтобы эта проблемная ситуация была разрешена», — заявил он. 

Речь зашла также об опросе ВЦИОМ, который выявил, что большинство жителей выступают против строительства собора в сквере. 

На это Песков ответил, что «опрос есть опрос», и он «продемонстрировал ту картину, которую продемонстрировал». Затем он добавил, что Кремль здесь никак не вмешается. 

«Давайте согласимся, что это абсолютно прерогатива региональных и городских властей», — заключил пресс-секретарь. 

Напомним, ранее президент Путин призвал провести опрос по поводу строительства храма в сквере, который прояснил, что большинство граждан выступают против этой идеи. Администрация города попросила жителей предлагать места для постройки сооружения. Перечень площадок будет сформирован до следующей недели. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#екатеринбург #россия #песков #кремль #политика #храм святой екатерины

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...