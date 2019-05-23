Навальный решил заработать на персональных данных с помощью «серого» профсоюза

Основатель Фонда борьбы с коррупцией, блогер Алексей Навальный может передавать персональные данные россиян третьим лицам в рамках своего проекта «Профсоюз Навального», сообщает Федеральное агентство новостей.

Журналисты издания усомнились в том, что заявленная блогером цель помощи медикам в повышении зарплат соответствует действительности. ФАН не исключает, что личные данные пользователей, которые незарегистрированный профсоюз предлагает указывать в соответствующей форме на сайте для подачи жалоб, Навальный передает иностранным структурам.

В декабре прошлого года Агентство федеральных расследований FLB сообщало о схеме сбора средств под видом пожертвований. Навальный неоднократно называл основным источником финансирования Фонда пожертвования от простых граждан. Якобы студенты оплачивали работу блогера из своего кармана, переводя на счета в среднем от 500 до 1500 рублей. Изучив транзакции личного биткоин-кошелька соратника Навального — Леонида Волкова, журналисты обнаружили регулярные переводы крупных сумм криптовалюты.

По словам Навального, сумма «народных пожертвований» с декабря 2016 года по март 2018 года составила почти 373 миллиона рублей. По данным ФАН, финансировали деятельность блогера зарубежные фонды, в том числе через платформу Blockchain.com.

«Профсоюз Навального» является прикрытием для очередной серой схемы, направленной на получение наживы блогером на простых гражданах, решивших ему довериться. Очевидно, что Навальный, множество раз запятнавший себя скандалами в рамках получения «заработка на стороне», не упустит возможности использовать полученные от обратившихся к нему граждан данные сугубо с целью нелегального обогащения», - утверждает ФАН.

Ранее ФАН попросил Федеральную налоговую службу и Росфинмониторинг проверить доходы Фонда борьбы с коррупцией, заподозрив его основателя в легализации теневых доходов из-за рубежа.