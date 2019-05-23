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12:49   23 Мая 2019
Россия

Путин встретится с Инфантино и ушедшими в отставку губернаторами 23 мая

Путин встретится с Инфантино и ушедшими в отставку губернаторами 23 мая

Российский лидер Владимир Путин пообщается с главой ФИФА Джанни Инфантино и ушедшими в отставку главами регионов в четверг, 23 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По его словам, на час дня у Путина запланировано вручение государственных наград, список удостоенных достаточно обширный и представительный.

«Среди них будет также президент ФИФА Инфантино, с которым у Путина позже запланировано отдельное краткое общение», — отметил представитель Кремля. 

Песков также добавил, что в четверг глава государства пообщается с ушедшими в отставку губернаторами.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #песков #инфантино

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