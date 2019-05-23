Белоруссия предложила Казахстану начать переговоры по поставкам нефти

Минск планирует закончить модернизацию нефтеперерабатывающих заводов уже в этом году, в связи с чем президент республики Александр Лукашенко предложил активизировать переговоры по поставкам казахстанской нефти. Об этом сообщает Regnum.

«В связи с этим уже ведем переговоры (и хотели бы, чтобы они были активизированы) по поставкам казахстанской нефти в Белоруссию», — сказал Лукашенко.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что у Владимира Путина и Лукашенко не было контактов по поводу нефтяного экспорта.

«Мы надеемся, что удастся на полях саммита ЕАЭС в Нур-Султане на следующей неделе двум главам государств пообщаться, если они сочтут необходимым, в том числе и на эту тему», — сообщил журналистам Песков.

Ранее гендиректор Белорусский нефтяной компании Сергей Гриб сообщал, что Минск намерен найти альтернативные российским источники закупки нефти через порты Украины или стран Прибалтики.

Сегодня, 23 мая, должны состояться переговоры по очистке нефтепровода «Дружба», по которому в Белоруссию поступала российская нефть с высоким содержанием хлоридов. Зампред правительства РФ Дмитрий Козак сообщил, что частично вопрос с загрязненной нефтью уже решен, а потому в Белоруссию, Словакию и Венгрию уже поставляется качественное сырье.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Россия не пересматривала прогноз по нефтедобыче из-за инцидента с трубопроводом «Дружба» и некачественной нефтью, доставленной в Белоруссию. Он заявил, что ЧП не вызвало проблем с нефтедобычей, а в скором времени объемы добычи по маю будут выравнены.