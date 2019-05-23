Глава ЦБ назвала реальным достижение ставок по ипотеке в 8 процентов

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сделала такое заявление в ходе выступления в Госдуме.

Она заявила, что задача добиться такой цифры поставлена. Такая ставка зависит от макроэкономической стабильности и специфических рисков для ипотечного кредитования. Она отметила, что задача реальна, но не может гарантировать, что она будет реализована к 2021 году.

В апреле СМИ сообщали, что многодетным семьям будут предоставлять льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6 процентов годовых на весь срок кредита. Постановление подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Ранее сообщалось, что Центробанк РФ выступил против использования криптовалют в российской денежной системе.