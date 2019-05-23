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12:48   23 Мая 2019
Россия

Минсельхоз РФ еще не решил вопрос с поставками зерна на вьетнамский рынок

Минсельхоз РФ еще не решил вопрос с поставками зерна на вьетнамский рынок

Заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут в четверг, 23 мая, сообщила, что ведомство так и не решило вопрос с поставками российского зерна на вьетнамский рынок. По ее словам, в 2019 году возникла проблема и у РФ закрылся Вьетнам по карантинному объекту​​​.

«Вопрос активно решали, но пока решить не удалось. Есть еще несколько стран, по карантинным объектам по которым у нас есть претензии», — объяснила Лут в ходе круглого стола «Стратегия экспорта зерновых культур» в Россельхозбанке.

В конце октября 2018 года Россельхознадзор получил от Вьетнама новые претензии к фитосанитарному состоянию российской пшеницы в части выявления полевого бодяка. При этом в начале сентября Ханой проинформировал Москву, если с 1 ноября 2018 года во Вьетнам поступит российская пшеница с семенами полевого бодяка, тогда партии вернут. 

Оксана Лут указала, что задача министерства сельского хозяйства и Россельхознадзора — не допустить закрытия рынков зарубежных стран для поставок российского зерна.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #минсельхоз #зерно #вьетнам

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