Партия Зеленского без объяснений выбрала идеологию Дурова

Партия «Слуга народа», от которой участвовал в президентских выборах на Украине Владимир Зеленский, намерена пройти в Верховную раду с идеями либертарианства. Эксперты настроены скептически.

В России об этой идеологии знают, в основном благодаря создателю «ВКонтакте» и Telegram Павлу Дурову. Известно, что гражданин РФ, Федерации Сент-Китс и Невис что, а также подданный Великобритании придерживается запрета на агрессивное насилие и выступает за жесткое ограничение государства в полномочиях. В Либертарианской партии РФ состоят около 1 000 членов.

По словам главы фонда «Украинская политика» Константина Бондаренко, на Украине идеология стала популярной под влиянием экс-министра экономики Грузии, советника бывшего президента Порошенко, основателя благотворительного Фонда знаний Кахи Бендукидзе.

«Под влиянием Кахи Бендукидзе покойного появился некий спрос на либертарианскую идеологию. Но по большому счету у нас не совсем понимают, что такое классическое либертарианство в западном варианте. Воспринимают его как некую высшую форму либеральной идеологии, а не классический либеральный беспредел, которым на самом деле оно является», — рассказал Бондаренко «Политике Сегодня».

Эксперт обратил внимание на расхождение в ответах советника президента Украины, его представителя в Верховной раде Руслана Стефанчука в интервью «Левому берегу». Дословно диалог выглядел так:

— В основе идеологии нашей партии лежит идеология либертарианства, — сказал Стефанчук.

— Извините, Владимир Зеленский вообще знает, что это такое? Он сможет это слово произнести? — усомнился корреспондент.

— Конечно. Мы с этого начали формировать наши с ним отношения — либеральная модель экономики, либеральная модель отношений с соответствующими национальными особенностями, — заверил Стефанчук.

Прилагательное либеральный не равноценно либертарианскому, заметил Бондаренко.

Политолог, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов согласился с Бондаренко, что в команде Зеленского путают понятия. А кроме того, усомнился, что советник украинского лидера — именно тот человек, который определяет идеологическую платформу партии.

«Это заявление сделал всего лишь советник в Раде, который завалил законопроект об изменении избирательного законодательства. Над идеологией будут думать штатные технологи или глава администрации президента. Именно эти люди будут принимать решения и будут формировать эту платформу», — уверен российский эксперт.

Оба политолога - и украинский, и российский — сошлись в одном мнении: с идеями либертарианства партия «Слуга народа» вряд ли сможет преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в Раду.

«Избирателям важна не либертарианская составляющая. Им необходима партия, которая будет обеспечивать их интересы, социально-экономические, прежде всего. И делать ставку на урегулирование ситуации в Донбассе. С точки зрения электоральных раскладов проще было бы назвать ее партией мира, например. Это и то более бы соответствовало ожиданиям жителей Украины. Они должны понимать, что конкретно будет делать партия», — рассуждает Дмитрий Абзалов.

Константин Бондаренко кратко заметил: команда нового президента следует трендам.

«Это дань моде, скорее всего, а не глубинное осознание своего места в идеологической политике Украины», — отмечает эксперт.

Публицист Армен Гаспарян отметил, что большинство граждан страны не смогут понять, в чем суть идеологии партии президента.

«Можно прятаться за громкие слоганы. Подозреваю, что 98% украинцев, если их спросить, что такое либертарианство, не очень в этом разбираются. Да даже сам Зеленский не знает, что это. Да и в России, если попросить на улице назвать пять отличительных черт либертарианства, мало кто на это ответит», — сказал Гаспарян.

Владимир Зеленский после инаугурации 20 мая подписал указ о роспуске Верховной рады. Досрочные выборы в украинский парламент назначены на 21 июля. Партия «Слуга народа» будет участвовать в выборах в Раду впервые.