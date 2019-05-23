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12:44   23 Мая 2019
Россия

Путин поздравил Моди с победой его партии на парламентских выборах в Индии

Путин поздравил Моди с победой его партии на парламентских выборах в Индии

Российский лидер Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендре Моди с победой партии «Бхартия джаната парти» на парламентских выборах . Об этом 23 мая сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля. 

«Убежден, что и далее в качестве премьер-министра Индии Вы будете способствовать укреплению многовековой дружбы между нашими народами, всемерному развитию особо привилегированного стратегического партнерства России и Индии», — заявил Путин. 

Российский президент готов и дальше работать с Моди, чтобы укреплять двусторонние связи между странами и конструктивно взаимодействовать в рамках международных задач. 

Напомним, в Индии 19 мая закончились всеобщие выборы. Итоги голосования будут объявлены 23 мая. Предварительный результат уже известен. Победила партия «Национально-демократического альянса» во главе с «Бхаратия джаната парти». Действующий премьер Моди выступает ее лидером. 

Ранее сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал партнерство России и Индии привилегированным

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #индия #моди

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