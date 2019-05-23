Автобус загорелся в центре Рима

Городской микроавтобус загорелся в историческом центре Рима в четверг, 23 мая. Инцидент произошел на улице Систина. Никто не пострадал, пишет РИА Новости, ссылаясь на муниципальную транспортную компанию Atac.

Пожар произошел на электрическом транспорте, который несколько дней назад начал использоваться на городском маршруте. Причины произошедшего предстоит выяснить. В качестве предварительной версии называется короткое замыкание.

«Водитель автобуса действовал строго в соответствии с должностными инструкциями: он немедленно высадил всех пассажиров, использовал портативный огнетушитель и вызвал на место происшествия пожарных», — сообщил представитель Atac.

Огонь повредил лишь заднюю часть автобуса, где находится силовая установка. Временно было перекрыто движение по улице Систина.

Похожий случай произошел в Риме в мае прошлого года. Тогда в результате инцидента тоже никто не пострадал.