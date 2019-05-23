Мэр Екатеринбурга предложил вынести на референдум по строительству храма до семи мест

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на встрече со сторонниками строительства храма Святой Екатерины в четверг, 23 мая, предложил внести на голосование не более семи площадок для его возведения.

По словам градоначальника, список мест к будет сформирован до конца следующей недели. Городская администрация начала сбор предложений от жителей по выбору площадки для строительства храма, сейчас поступило около шести тысяч предложений.

«Но мы не сможем настаивать на чем-то, должен быть консенсус. Выносить на опрос 15 площадок бессмысленно. У меня в голове штук 6, может быть, 7», — цитирует РИА Новости слова Высокинского.

По его словам, сейчас уже есть предложения по площадкам — возле ледовой арены, киноконцертного зала «Космос».

«Если мы хотим найти консенсус, то давайте его искать – не готов я сегодня, вот 3 (площадки) и все», — подчеркнул градоначальник.

При этом Высокинский подчеркнул, что храм должен стоять в центре города.

Напомним, на минувшей неделе в центре Екатеринбурга прошли акции против строительства храма святой Екатерины на месте сквера. Полиция задержала около 100 человек. Городские власти заявили о проведении опроса среди горожан про их отношение к строительству храма на месте сквера. Ранее такое предложение высказал президент РФ Владимир Путин.