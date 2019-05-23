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12:29   23 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Лукашенко планирует встретиться с Токаевым и Назарбаевым в Нур-Султане

Лукашенко планирует встретиться с Токаевым и Назарбаевым в Нур-Султане

Белорусский лидер Александр Лукашенко в четверг, 23 мая, сообщил, что во время визита в Нур-Султан планирует встретиться с казахстанскими коллегами Касым-Жомартом Токаевым и Нурсултаном Назарбаевым. Президент Белоруссии поучаствует в саммите Евразийского экономического союза, который пройдет в Казахстане 29 мая​​​.

«У нас союзное мероприятие в рамках ЕАЭС в Нур-Султане», — сказал Лукашенко.

По его словам, белорусская сторона рассчитывает обсудить с казахстанской дальнейшие пути развития сотрудничества Минска и Нур-Султана. Посол Казахстана в Минске Ермухамет Ертысбаев ответил, что республика с нетерпением ждет официального визита президента Белоруссии.

«Хотим не только закрепить все то, что было достигнуто 29–30 ноября 2017 года, но и вывести на еще более высокий качественный уровень наши двусторонние отношения», — заверил казахстанский дипломат. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#назарбаев #общество #лукашенко #токаев

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