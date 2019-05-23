Лукашенко планирует встретиться с Токаевым и Назарбаевым в Нур-Султане

Белорусский лидер Александр Лукашенко в четверг, 23 мая, сообщил, что во время визита в Нур-Султан планирует встретиться с казахстанскими коллегами Касым-Жомартом Токаевым и Нурсултаном Назарбаевым. Президент Белоруссии поучаствует в саммите Евразийского экономического союза, который пройдет в Казахстане 29 мая​​​.

«У нас союзное мероприятие в рамках ЕАЭС в Нур-Султане», — сказал Лукашенко.

По его словам, белорусская сторона рассчитывает обсудить с казахстанской дальнейшие пути развития сотрудничества Минска и Нур-Султана. Посол Казахстана в Минске Ермухамет Ертысбаев ответил, что республика с нетерпением ждет официального визита президента Белоруссии.