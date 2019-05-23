Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом

Телеведущий и писатель Владимир Соловьев прокомментировал приглашение на дуэль от журналиста из Краснодара Кирилла Гурьева в беседе с «iReactor» 23 мая.

Напомним: накануне в эфире радио «Вести FM» Соловьев подверг критике акции против строительства храма в Екатеринбурге и назвал участников протестов «бесноватыми». После этого в «Яндекс.Дзен» Гурьев, канал которого называется «Человек-пельмень», опубликовал открытое письмо, в котором позвал ведущего на дуэль.

«Если ты не трус, то давай поговорим по-мужски. Все твои аргументы в пользу того, что мы бесы, слушать уже никто не будет», — написал он.

Соловьев считает, что Гурьев неизвестен в широких кругах и о нем никто не слышал.

«Это человек, которого называют пельменем? А с тортиком «Наполеон», дуршлагом и со всеми прочими клиентами психбольниц мне тоже надо вступать в дискуссии?», — вопросил он.

Для желающих быстрой славы он предложил выяснять отношения с главой США Дональдом Трампом, Попой Римским, депутатом Владимиром Жириновским, в конце концов с парламентарием и боксером Николаем Валуевым.

«Я думаю, он любит есть пельмени!», — сказал ведущий.

От предложения Соловьев отказался, указав, что драки для спортсменов.

В интервью с «Царьградом» писатель предложил «Человеку-пельменю» бросить аналогичный вызов именно спортсмену — Валуеву. Также Соловьев настоял, что журналисту необходима помощь психиатра.

«Дуэль… Понимаете, дуэль может быть только между людьми, которые признают некий общий кодекс чести и относятся к дворянскому сословию. Он что, дворянин? Я — еврей, у нас вообще дворянского нет», — объяснил свою позицию собеседник.

Он уверен, что вызов — это очередная провокация. По его словам, в современной России дотронуться до кого-нибудь пальцем грозит уголовным делом. В пример он привел драку между предпринимателем Александром Лебедевым и бизнесменом Сергеем Полонским.