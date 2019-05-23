Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Госдума приняла закон о совершенствовании службы в Росгвардии

Госдума приняла закон о совершенствовании службы в Росгвардии

 Наркотики нашли в квартире экс-министра Абызова

Наркотики нашли в квартире экс-министра Абызова
Белоруссия предложила Казахстану начать переговоры по поставкам нефти

Белоруссия предложила Казахстану начать переговоры по поставкам нефти

 Лукашенко планирует встретиться с Токаевым и Назарбаевым в Нур-Султане

Лукашенко планирует встретиться с Токаевым и Назарбаевым в Нур-Султане
МИД Великобритании опроверг сообщения о скорой отставке Мэй

МИД Великобритании опроверг сообщения о скорой отставке Мэй

 Столтенберг озвучил важную тему саммита НАТО в Лондоне

Столтенберг озвучил важную тему саммита НАТО в Лондоне
Госдума приняла закон о совершенствовании службы в Росгвардии

Госдума приняла закон о совершенствовании службы в Росгвардии

 Наркотики нашли в квартире экс-министра Абызова

Наркотики нашли в квартире экс-министра Абызова
Белоруссия предложила Казахстану начать переговоры по поставкам нефти

Белоруссия предложила Казахстану начать переговоры по поставкам нефти

 Лукашенко планирует встретиться с Токаевым и Назарбаевым в Нур-Султане

Лукашенко планирует встретиться с Токаевым и Назарбаевым в Нур-Султане
МИД Великобритании опроверг сообщения о скорой отставке Мэй

МИД Великобритании опроверг сообщения о скорой отставке Мэй

 Столтенберг озвучил важную тему саммита НАТО в Лондоне

Столтенберг озвучил важную тему саммита НАТО в Лондоне
12:26   23 Мая 2019
Россия

Должность замдиректора по безопасности может появиться в российских школах

Должность замдиректора по безопасности может появиться в российских школах

Появление такой должности могло бы стать решением проблемы насилия в учебных заведениях, считает заместитель главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Игорь Морозов.

В ходе всероссийского форума «Антитеррор» в Красноярске он сказал, что в последнее время наблюдается повышенный интерес несовершеннолетних к пропаганде насилия в школах - его называют скулшутинг. Стандартных мер безопасности, в которые входит видеонаблюдение, металлоискатели и охрана, уже не хватает, поэтому появление в школах лица, отвечающего за безопасность образовательного процесса, могло бы решить этот вопрос.

Заместитель директора по безопасности должен заниматься организацией профилактики среди родителей и учеников, пояснил Морозов.

Форум «Антитеррор» проходит c 22 по 24 мая в Красноярске. На мероприятии проходят показательные выступления спецподразделений и кинологов, демонстрируется техника силовых структур.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#россия #безопасность #политика #мвд #школа

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...